Путин: РФ никогда ни от кого не отгораживалась в международных делах

Россия никогда ни от кого не отгораживалась в международных делах и не собирается этого делать. Об этом Президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко 28 июля.
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