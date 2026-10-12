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Царьград

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Миасские баскетболистки взяли серебро и бронзу Суперкубка 3×3

Миасские баскетболистки взяли серебро и бронзу Суперкубка 3×3

В Смоленске завершился Суперкубок Школьной баскетбольной лиги 3×3, где обе женские команды клуба «Максимум» из Миасса попали в число призеров: спортсменки до 15 лет заняли второе место, а до 17 лет — третье.

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