Укро-депутат: Российская баллистика разносит все наши укрытия

Глава комитета Верховной рады по вопроса энергетики Андрей Герус пожаловался, что построенные укрытия не спасают электростанции от российской баллистики.
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