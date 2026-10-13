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Укро-депутат: Российская баллистика разносит все наши укрытия

Укро-депутат: Российская баллистика разносит все наши укрытия

Глава комитета Верховной рады по вопроса энергетики Андрей Герус пожаловался, что построенные укрытия не спасают электростанции от российской баллистики.

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