Родители школьников поддержали идею льготного проезда на каникулах

фарид сабиров

НАРОД не первую десятку лет , умоляют сделать проезд ДЕТЯМ в транспорте БЕСПЛАТНО????? И что жажда баснословных прибылей , это святое , на все остальное им насрать. И вот о ЩУДЫ, предвыборная болтовня , бесплатно. Самое смешное , с первых минут после завершения выборной возни. Ни кто их этих и не вспомнит что говорил и предлагал . Все они начнут усиленно считать прибыль и перспективы обогащения 🧐😳😂