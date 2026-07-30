Летом дети активно перемещаются по городу, им нужны льготы на транспорт во время каникул, заявил НСН Юрий Оболонский.
Родители школьников поддержали идею льготного проезда на каникулах
Комментарии
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фарид сабиров
НАРОД не первую десятку лет , умоляют сделать проезд ДЕТЯМ в транспорте БЕСПЛАТНО????? И что жажда баснословных прибылей , это святое , на все остальное им насрать. И вот о ЩУДЫ, предвыборная болтовня , бесплатно. Самое смешное , с первых минут после завершения выборной возни. Ни кто их этих и не вспомнит что говорил и предлагал . Все они начнут усиленно считать прибыль и перспективы обогащения 🧐😳😂
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