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Всё о женщинах

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Родители школьников поддержали идею льготного проезда на каникулах

Родители школьников поддержали идею льготного проезда на каникулах

Летом дети активно перемещаются по городу, им нужны льготы на транспорт во время каникул, заявил НСН Юрий Оболонский.

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Комментарии
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фарид сабиров
НАРОД не первую десятку лет , умоляют сделать проезд ДЕТЯМ в транспорте БЕСПЛАТНО????? И что жажда баснословных прибылей , это святое , на все остальное им насрать. И вот о ЩУДЫ, предвыборная болтовня , бесплатно. Самое смешное , с первых минут после завершения выборной возни. Ни кто их этих и не вспомнит что говорил и предлагал . Все они начнут усиленно считать прибыль и перспективы обогащения 🧐😳😂
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1 м.