В Подмосковье проводят масштабную обработку парков от клещей

РИАМО - 2 мая. С наступлением теплых дней начинается сезон активности клещей. По требованию Санэпидемстанции в парках культуры и отдыха Подмосковья проводится противоклещевая обработка, сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.
РИАМО - 2 мая. С наступлением теплых дней начинается сезон активности клещей. По требованию Санэпидемстанции в парках культуры и отдыха Подмосковья проводится противоклещевая обработка, сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.
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