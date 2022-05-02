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В Подмосковье проводят масштабную обработку парков от клещей

В Подмосковье проводят масштабную обработку парков от клещей

РИАМО - 2 мая. С наступлением теплых дней начинается сезон активности клещей. По требованию Санэпидемстанции в парках культуры и отдыха Подмосковья проводится противоклещевая обработка, сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.

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