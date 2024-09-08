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Иркутск Сегодня

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Водитель «Citroën C-Crosser» сбил 15-летнего подростка на Лермонтова в Иркутске

ДТП произошло около часа дня 7 сентября на улице Лермонтова в городе Иркутске. Сейчас полиция проводит по факту случившегося проверку, ход проверки находится на контроле прокуратуры, сообщили в ведомстве.

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