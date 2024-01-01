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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Я так на Олимпиаде не волновалась». Загитова опубликовала влог о презентации своей коллекции одежды

Презентация прошла в ноябре в одном из торгово-развлекательных центров Москвы.  «Я так на Олимпиаде не волновалась.

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