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"Кинуть в игнор" Лаврова было большой ошибкой. МИД РФ послал западных дипломатов на беседу с русской армией

"Кинуть в игнор" Лаврова было большой ошибкой. МИД РФ послал западных дипломатов на беседу с русской армией

Какие времена — такие и дипломатические отношения между странами.  В сравнительно недалёкие во временном отношении, но уже бесконечно дальние в отношении геополитическом в первые годы правления Путина тогдашний американский посол в РФ так достал Кремль своими бесконечными поучениями, что его просто перестали куда-нибудь приглашать.

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Комментарии
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Sergiy Che
Надо было быть конченными лузерами, что бы пойти на такую демонстрацию в отношении Лаврова и думать, что ответка за это не последует моментом!)) Так с ними и нужно!
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