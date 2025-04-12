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Открытие XXX недели тверской книги прошло в Вышнем Волочке

Открытие XXX недели тверской книги прошло в Вышнем Волочке

В Вышневолоцкой центральной библиотеке состоялось открытие XXX недели тверской книги. Со словами приветствия от имени главы муниципалитета к присутствующим обратилась руководитель Управления культуры, молодёжи и туризма администрации Вышневолоцкого муниципального округа Ирина Арефьева, которая подчеркнула значимость книги в сохранении культурного наследия, отметив значимый вклад вышневолоцких писателей и краеведов в формирование исторической памяти нашего округа.

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