Открытие XXX недели тверской книги прошло в Вышнем Волочке

В Вышневолоцкой центральной библиотеке состоялось открытие XXX недели тверской книги. Со словами приветствия от имени главы муниципалитета к присутствующим обратилась руководитель Управления культуры, молодёжи и туризма администрации Вышневолоцкого муниципального округа Ирина Арефьева, которая подчеркнула значимость книги в сохранении культурного наследия, отметив значимый вклад вышневолоцких писателей и краеведов в формирование исторической памяти нашего округа.