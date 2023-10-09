Театр абсурда
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Театр абсурда

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Еврейский Перл-Харбор

Еврейский Перл-Харбор

Итоги дня по израильской теме подводит военкор Юрий Котенок:1. Пока не Армагеддон. Это великолепно подготовленный диверсионный рейд, имеющий долгосрочные перспективы.

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