В Южно-Сахалинске продолжают устранять аварии на тепловых сетях. По данным на утро 21 октября, жалобы на перебои с отоплением поступали от жителей 24 многоквартирных домов.
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