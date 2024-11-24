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Священник заявил, что современные технологии делают молодежь эгоистичной

Священник заявил, что современные технологии делают молодежь эгоистичной

На круглом столе в рамках Всероссийского конгресса, состоявшегося в Москве, иерей Отец Игорь, настоятель Свято-Троицкого храма Русской православной старообрядческой церкви, выступил с важным заявлением о несовместимости эгоизма и семейной жизни.

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