Священник заявил, что современные технологии делают молодежь эгоистичной

На круглом столе в рамках Всероссийского конгресса, состоявшегося в Москве, иерей Отец Игорь, настоятель Свято-Троицкого храма Русской православной старообрядческой церкви, выступил с важным заявлением о несовместимости эгоизма и семейной жизни.