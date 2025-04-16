«Сейчас это нереально», – известный военкор заявил, что у России нет сил для освобождения Одессы

Военкор Александр Коц, в начале СВО демонстрировавший публике виды Киева, снятые через бинокль с позиций российских войск, теперь утверждает, что у русской армии нет сил, чтобы освободить Одессу в обозримой перспективе.
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