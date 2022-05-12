Медведев заявил, что "накачивание" Украины оружием странами НАТО повышает риск ядерной войны

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что "накачивание" странами НАТО оружием Украины повышает риск прямого столкновения с Россией и риск перехода конфликта в полноценную ядерную войну.
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что "накачивание" странами НАТО оружием Украины повышает риск прямого столкновения с Россией и риск перехода конфликта в полноценную ядерную войну.
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