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Медведев заявил, что "накачивание" Украины оружием странами НАТО повышает риск ядерной войны

Медведев заявил, что "накачивание" Украины оружием странами НАТО повышает риск ядерной войны

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что "накачивание" странами НАТО оружием Украины повышает риск прямого столкновения с Россией и риск перехода конфликта в полноценную ядерную войну.

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