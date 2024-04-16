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Daily Mail: детям и женщинам перед месячными не подходит интервальное голодание

Daily Mail: детям и женщинам перед месячными не подходит интервальное голодание

Людям, восстанавливающимся после болезни, детям, подросткам и женщинам при наступлении лютеиновой фазы цикла (переда менструального цикла между овуляцией и началом месячных) лучше отказаться от похудения по методу интервального голодания.

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