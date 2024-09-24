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Смирнов: план Зеленского по украинскому конфликту сродни апокалипсису

Смирнов: план Зеленского по украинскому конфликту сродни апокалипсису

План Владимира Зеленского по урегулированию украинского конфликта сродни апокалипсису. Об этом заявил глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов, пишет РИА Новости.

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