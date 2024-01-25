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Путин назвал священной память о подвиге жителей блокадного Ленинграда

Память о подвиге освобождения Ленинграда от блокады священна. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своем приветствии участникам и гостям международного слета потомков победителей "Внуки Победы.

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