Путин назвал священной память о подвиге жителей блокадного Ленинграда

Память о подвиге освобождения Ленинграда от блокады священна. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своем приветствии участникам и гостям международного слета потомков победителей "Внуки Победы.
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