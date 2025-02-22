Влад Филат - о СМИ: "Кто платит, тот и заказывает музыку"

"Свободная и независимая" пресса не информировала, что щедро финансируется USAID. Есть и другие источники финансирования, поступавшие к ним из-за рубежа, а также через различные внутренние механизмы, в том числе от государственных предприятий".
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