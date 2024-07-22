Россиянам назвали эффективную технику для перезагрузки мозга

Она также поможет справиться со стрессом Ттехника, которая помогает перезагрузить мозг и справиться с острым стрессом, называется «5-4-3-2-1», рассказала в интервью РИАМО преподаватель Симуляционного центра Нелли Бутарная.
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