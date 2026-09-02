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Кравец о «Барысе»: «Любая травма для нас будет тяжелой, это основная проблема. Многие игроки из системы пока не тянут уровень КХЛ. В целом задача – выход в плей-офф, других вариантов нет»

Главный тренер « Барыса » Михаил Кравец отметил, что команде может не хватить глубины состава в случае возможных травм.

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