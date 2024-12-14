Муж Блиновской обжаловал решение суда о ее банкротстве

Использованы материалы: ТАСС/Пресс-служба Пресненского суда, ИЗВЕСТИЯ/Юлия Бобрышова Муж "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексей подал апелляционную жалобу в арбитражный апелляционный суд Москвы на судебное решение о банкротстве супруги.
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