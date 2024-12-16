Русская весна
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Русская весна

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Чудовищный взрыв в Тартусе: по складу боеприпасов бывшей армии Сирии ударили ВВС Израиля (ФОТО, ВИДЕО)

Чудовищный взрыв в Тартусе: по складу боеприпасов бывшей армии Сирии ударили ВВС Израиля (ФОТО, ВИДЕО)

Израиль нанёс авиаудары по объектам бывшей сирийской армии (САА) в провинциях Тартус, Хама и Латакия.

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Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
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15 час.
Ю
Юрий Зубрин
Распоясались жиды - фашисты ,....
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6 час.

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