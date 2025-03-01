Клаксон
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Клаксон

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В Подмосковье в мусорку «выкинули» Porsche Macan

В Подмосковье в мусорку «выкинули» Porsche Macan

В подмосковных Мытищах премиальный кроссовер Porsche Macan оказался в мусорном контейнере. Необычная инсталляция Porsche Macan, украшенного красным бантом на крыше, в течение нескольких дней стала фоном для снятия видеороликов блогерами.

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Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Вот придурок подарил бы любовнице
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