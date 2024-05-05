Макрон решил попросить у Си Цзиньпина помощи с «олимпийским перемирием»

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о намерении обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином достижение «олимпийского перемирия» во всех текущих мировых конфликтах, в том числе в конфликте между Россией и Украиной.
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