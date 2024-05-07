В центре Челябинска на несколько часов закроют движение автотранспорта

В Челябинске на время репетиции парада закроют движение автотранспорта. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, сегодня, 7 мая, на площади Революции пройдет генеральная репетиция Торжественного построения войск Челябинского гарнизона, приуроченного к 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.