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Царьград

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Трусова завоевала серебро на "Челленджере" в Токио

Трусова завоевала серебро на "Челленджере" в Токио

Александра Трусова после четырехлетнего перерыва выступила на международном турнире в Токио. Выиграв серебро на "Челленджере", фигуристка призналась в переживаниях перед выходом на лед, вспоминая о своем участии в Олимпийских играх 2022 года.

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