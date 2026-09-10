Трусова завоевала серебро на "Челленджере" в Токио

Александра Трусова после четырехлетнего перерыва выступила на международном турнире в Токио. Выиграв серебро на "Челленджере", фигуристка призналась в переживаниях перед выходом на лед, вспоминая о своем участии в Олимпийских играх 2022 года.
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