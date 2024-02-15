Поменяла морковку в еврейской закуске и получилось вкусней 😋 Новый рецепт еврейской закуски с сыром

Сколько сегодня вариантов классической еврейской закуски из сыра и каждый по-своему вкусный. Приготовила на этот раз немного по другому, заменила обычную морковку и получился новый вкус, который очень понравился не только мне.
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