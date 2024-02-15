Будет вкусно
ГлавнаяМясные блюдаСупыРыбные блюдаНапитки и десертыВыпечкаСалаты и закускиОвощные блюда
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будет вкусно

132 014 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александръ Мосинъ
    Блюдо по рецепту, где ингредиенты +- килограмм, наверняка не подавались Брежневу, всё было выверено в граммах...Кремлевская Хряпа...
  • Оленька
    А то, что Вы называете салатом витаминным, - это свежая капуста с морковкой.Кремлевская Хряпа...
  • Оленька
    это обычная маринованная (квашенная) капуста с морковью и свёклой. с чего бы её не было? моя прабабушка ещё такую дел...Кремлевская Хряпа...

Поменяла морковку в еврейской закуске и получилось вкусней 😋 Новый рецепт еврейской закуски с сыром

Поменяла морковку в еврейской закуске и получилось вкусней 😋 Новый рецепт еврейской закуски с сыром

Сколько сегодня вариантов классической еврейской закуски из сыра и каждый по-своему вкусный. Приготовила на этот раз немного по другому, заменила обычную морковку и получился новый вкус, который очень понравился не только мне.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх