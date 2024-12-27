Наезд на пешехода произошёл в Котласе

Авария произошла накануне напротив дома № 75 по улице Кирова в городе Котласе.По предварительным данным, предоставленным пресс-службой Госавтоинспекции Архангельской области, водитель автомобиля «Шевроле Круз», мужчина 1989 года рождения, не уступил дорогу и совершил наезд на женщину 1976 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками.