Наезд на пешехода произошёл в Котласе

Авария произошла накануне напротив дома № 75 по улице Кирова в городе Котласе.По предварительным данным, предоставленным пресс-службой Госавтоинспекции Архангельской области, водитель автомобиля «Шевроле Круз», мужчина 1989 года рождения, не уступил дорогу и совершил наезд на женщину 1976 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками.
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