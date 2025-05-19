Пассажирка погибла в столкновении двух легковушек в Рыбновском районе

Авария произошла в 17:30 в Рыбновском районе на 482 километре дороги Р-132 «Золотое кольцо». Столкнулись Renault Sandero под управлением 37-летнего рязанца и ВАЗ-2115 под управлением 47-летнего касимовца.
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