🔴 В Крыму за сутки очистили от мазута 8 километров береговой линии Как сообщили в МЧС России, на полуострове выявлены два факта незначительного загрязнения берега.
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🔴 В Крыму за сутки очистили от мазута 8 километров береговой линии Как сообщили в МЧС России, на полуострове выявлены два факта незначительного загрязнения берега.