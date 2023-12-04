УАС «Краснополь-М» на Артёмовском направлении

Модернизированные управляемые артиллерийские снаряды «Краснополь-М» (с) Кадр из видео РИА Новости Модернизированные 152-мм управляемые артиллерийские снаряды «Краснополь-М» применяются артиллеристами 150-й мотострелковой дивизии на артёмовском направлении.
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