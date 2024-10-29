Энн Хэтэуэй оголила грудь на фотосессии для Vogue

Американская актриса Энн Хэтэуэй снялась в откровенном образе для французской версии журнала Vogue. Соответствующая публикация появилась на странице глянцевого издания в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).