Густой дым был замечен возле элитного жилого комплекса "Чайка" во Владивостоке

Сильный запах дыма был замечен в районе жилого комплекса "Чайка" во Владивостоке сегодня вечером. По словам очевидцев, которые были опубликованы в социальных сетях, дым был очень густым и клубился над зданием.
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