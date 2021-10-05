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Zoom и Five9 отменили слияние на $15 млрд

Анонсированная этим летом сделка по слиянию сервиса видеозвонков Zoom с компанией Five9, отменяется. Как сообщают зарубежные СМИ, Министерство юстиции США опасается насчет иностранного участия Zoom Video Communications на американском рынке.

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