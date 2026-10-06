Спорт и диета
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Спорт и диета

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Сердце под защитой: как современный подход к профилактике меняет прогноз

Сердце под защитой: как современный подход к профилактике меняет прогноз

Когда речь заходит о здоровье, большинство из нас вспоминает о сердце едва ли не в последнюю очередь — до тех пор, пока оно не начинает давать сбои.

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