Сергей Устюгов: «Даже со своим лучшим самочувствием я проигрываю среднему состоянию Большунова, и это маленько грустно»

Победил Александр Большунов. «Всем бы такое среднее самочувствие сегодня, как у Александра. Я готовился к этому целенаправленно, главный старт сезона у меня, и даже со своим лучшим самочувствием я проигрываю среднему состоянию Александра, и это маленько грустно.