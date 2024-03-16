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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергей Устюгов: «Даже со своим лучшим самочувствием я проигрываю среднему состоянию Большунова, и это маленько грустно»

Победил Александр Большунов. «Всем бы такое среднее самочувствие сегодня, как у Александра. Я готовился к этому целенаправленно, главный старт сезона у меня, и даже со своим лучшим самочувствием я проигрываю среднему состоянию Александра, и это маленько грустно.

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