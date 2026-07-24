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Царьград

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Прокуратура Приморья возьмет на контроль отключение воды в Владивостоке

Прокуратура Приморья возьмет на контроль отключение воды в Владивостоке

Более 70 тысяч жителей Владивостока остались без холодной воды 24 июля 2026 года из-за остановки насосной станции.

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