Трогательный момент. Зачем нам прикосновения и какими они должны быть

Спасибо автору за пост, особенно за культуру прикосновений. Я не знала, что спина интимная зона и однажды обратилась к женщине, стоящей впереди, затронув её за спину, она устроила скандал в общественном месте.

Станислав Магдалинов

А может она возмутилась бы при любом прикосновении.Я как то давно подошёл сзади к одной из беседующих женщин и взял за руку чуть выше локотка,ну чтобы обратила внимание.Она отдёрнула руку,посмотрела,будто я совершил что-то из ряда вон,думаю-сейчас "врежет".Обе-знают меня.Таких гордых недотрог-пруд пруди