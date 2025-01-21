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Трогательный момент. Зачем нам прикосновения и какими они должны быть

Трогательный момент. Зачем нам прикосновения и какими они должны быть

Если не вспоминать про секс, прикосновения к другому человеку кажутся лишним элементом в нашей культуре.

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Комментарии
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Н
Наталья
Спасибо автору за пост, особенно за культуру прикосновений. Я не знала, что спина интимная зона и однажды обратилась к женщине, стоящей впереди, затронув её за спину, она устроила скандал в общественном месте.
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18 час.
Станислав Магдалинов
А может она возмутилась бы при любом прикосновении.Я как то давно подошёл сзади к одной из беседующих женщин и взял за руку чуть выше локотка,ну чтобы обратила внимание.Она отдёрнула руку,посмотрела,будто я совершил что-то из ряда вон,думаю-сейчас &quot;врежет&quot;.Обе-знают меня.Таких гордых недотрог-пруд пруди
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17 час.

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