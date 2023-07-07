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Дедовский способ как усадить молоток или топор

Дедовский способ как усадить молоток или топор

Здравствуй мой друг. Сегодня я тебе расскажу как делали наши деды. Ну а может и не делали вовсе. Это мы обсудим с вами ниже в комментариях.

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Комментарии
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Grandad
Дедок не очень старый,, видимо. Жаль, не показано, как отрезал от камеры Прямоугольную полоску, чем измерял углы. Эпоксидка, станки от деда достались? Мой дед воевал в дивизии Чапаева В. И.
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4 д.
Up Upp
Дебилы,он насаживается &quot; на прошив&quot;
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8 час.

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