НАТО отказалось от обсуждения изменения размещения ядерного оружия в Европе

Вопрос изменения местоположения баз с ядерным оружием в Европе не намерен обсуждаться в НАТО, 1 октября сообщает финское агентство STT со ссылкой на главу отдела политики североатлантического альянса в области ядерного оружия Джессику Кокс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии