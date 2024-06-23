Сталин как создатель новой реальности Красный император буквально на глазах создавал будущее. За десять лет, с 1930 по 1940 год, Советский Союз прошёл путь от аграрной России до высокоразвитой индустриальной державы, с передовой наукой и техникой, способной выстоять натиск самой передовой державы европейской цивилизации – Третьего рейха, которому отдали под контроль большую часть Европы.