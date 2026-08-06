Орангутан: гений, который выбрал одиночество и придумал социальную сеть до людей

Согласно одной из теорий, слово «орангутан» произошло от древнемалайской фразы «лесной человек». Якобы, именно так жители Борнео и Суматры называли обезьян 500 лет назад, когда к их островам впервые пристали голландцы.
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