Российский аналог «Википедии» станет доступен всем с 15 января

Бета-тестирование российского аналога «Википедии» — энциклопедии «Рувики» — подошло к концу, поэтому принято решение 15 января запустить ее в полномасштабной версии, пишут «Известия» со ссылкой на представителя компании.
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