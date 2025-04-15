Конгрессмены собираются заблокировать предлагаемое сокращение бюджета НАСА

Члены делегации штата Мэриленд в Конгрессе выразили уверенность в том, что Конгресс в конечном счёте отклонит резкое сокращение научных программ НАСА, предложенное Белым домом, сославшись на конкуренцию с Китаем как на один из факторов, 14 апреля сообщает издание SpaceNews.