Конгрессмены собираются заблокировать предлагаемое сокращение бюджета НАСА

Члены делегации штата Мэриленд в Конгрессе выразили уверенность в том, что Конгресс в конечном счёте отклонит резкое сокращение научных программ НАСА, предложенное Белым домом, сославшись на конкуренцию с Китаем как на один из факторов, 14 апреля сообщает издание SpaceNews.
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