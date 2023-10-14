Адвокатов Навального уже арестовали по делу об экстремизме

Три адвоката Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов на территории РФ) арестованы по обвинению в причастности к экстремизму Басманным судом Москвы 14 октября, передает РИА Новости.
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