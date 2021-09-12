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Макрон вник в проблемы с коронавирусом и избавился от ученого

Макрон вник в проблемы с коронавирусом и избавился от ученого

Не мытьем, так катаньем, исчерпав средства полемики, чтобы утихомирить профессора Дидье Рауля, власти Франции прибегли к административному ресурсу — и отправили всемирно известного врача на заслуженный отдых С сентября ученый, тащивший на себе практически в одиночку и прикладную, и фундаментальную французскую эпидемиологию на протяжении многих лет, больше не преподает на медицинском факультете Марсельского университета и не практикует в качестве врача в созданном им же самим НИИ инфекционных болезней.

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