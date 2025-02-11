«Отважные» продвинулись и вышли на перекресток трассы Покровск — Константиновка (КАРТА)

«Отважные» продвинулись и вышли на перекресток трассы Покровск (Красноармейск) — Константиновка. Бойцы группировки войск «Центр» продвинулись на правом фланге Покровска и вышли на перекресток трассы Покровск — Константиновка.
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