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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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    Это не тетя. Это мадам  АРБИДОЛ.Уехавшие из РФ де...
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Действующие бойцы. Турнир по армейскому рукопашному бою проходит в Барнауле

Действующие бойцы. Турнир по армейскому рукопашному бою проходит в Барнауле

В соревнованиях принимают участие только действующие военнослужащие: контрактники и срочники Турнир по рукопашному бою на призы Владимира Шаманова / Фото: Алина Богомолова С 17 по 19 октября в Барнауле проходит Этап Кубка Вооруженных Сил РФ по армейскому рукопашному бою на призы Владимира Шаманова.

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