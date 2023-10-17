Действующие бойцы. Турнир по армейскому рукопашному бою проходит в Барнауле

В соревнованиях принимают участие только действующие военнослужащие: контрактники и срочники Турнир по рукопашному бою на призы Владимира Шаманова / Фото: Алина Богомолова С 17 по 19 октября в Барнауле проходит Этап Кубка Вооруженных Сил РФ по армейскому рукопашному бою на призы Владимира Шаманова.