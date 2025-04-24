Совет законодателей РФ поддержал инициативу о внедрении детских кресел в легковые такси

Законопроект рекомендован для внесения в Государственную Думу Совет законодателей Федерального Собрания РФ поддержал инициативу, которая требует, чтобы легковые такси были оборудованы детскими креслами, а также запрещает взимание повышенных тарифов за перевозку детей.