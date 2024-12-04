3 – 4 декабря 2024 года в Нижнем Новгороде на площадке «КУПНО.Старт» проводится стратегическая сессия, посвященная лучшим практикам федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография», утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным.
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